51-річна українська виконавиця Ірина Білик, з'явилася в компанії колишньої солістки "НеАнгели", співачки Вікторії Смеюхи після скандалу зі Славою Камінською.

Колишня солістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха деякий час тому звинуватила свою колишню колегу Славу Камінську в аб'юізі, а також розрізала великий торт з її портретом, повідомляє Politeka.net.

Слава Камінська віджартовується на цю тему, давши собі прізвисько "головного аб'юзера країни".

На тлі гучного скандалу обидві продовжують творчо розвиватися, а також ведуть сторінки в Instagram.

Зокрема, на новому знімку Вікторія Смеюха постала з Іриною Білик.

"З приголомшливою моєю музою @bilyk_iryna нас об'єднує сьогоднішній день народження наших музичних прем'єр, а також спільний колишній продюсер @yuriynikitin, у якого сьогодні теж День Народження.

🎉 🎁 Всьому і всім свій час і місце. Будьте щасливі і вірте в знаки долі!🌓 Юра, многая літа!... 🌹 🌹 🌹 ",- написала Вікторія Смеюха, привітавши українського продюсера.

"Дві богині🔥 🔥❤️"," ❤️❤️❤️дві прекрасні співачки", " Ось це Я розумію-артистки!!! Обожнюю вашу творчість, і голоси!😃👏👏👏😍🎼🎶🌟🌟🌟", "Дівчата заслуговують грому овацій🎉✌🏻💃🏻💐😍", "найулюбленіші співачки! Зробіть дует, це буде🔥 🔥 🔥", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" змінила зовнішність після скандалу зі Сміюхою

Як повідомляла Politeka, Смеюха після конфлікту з Камінською нарвалася на Лесю Нікітюк

Також Politeka писала, Смеюха з "НеАнгелів" відкинула збентеження в напівпрозорому золотому платті