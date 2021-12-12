Известная певица, экс-солистка «НеАнгелов» Виктория Смеюха козырнула стройной фигуркой в кожаном платье, впечатлив эффектным видом и лучезарной улыбкой.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Смеюха, которая недавно пережила несколько публичных конфликтов со своей бывшей коллегой Славой Каминской, похвасталась важным событием в своей жизни – премьерой новой песни. На фото она показала, как презентовала песню на одном из украинских радио.

«Сегодня на вечернем эфире, посвящённом премьере моей новой сольной работы #говоричтохочешь. Поэтому welcome!», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и поздравлений.

«Вика, поздравляю Вас, только вперёд. Очень сильный голос», «Обожаю», «От улыбки станет всем теплей», «Песня супер, весь день в голове крутится. А голос - просто космос», «Викуля, самая лучшая оценка твоего творчества это от родного человека... Цени это!», «Завораживающий голос», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Смеюха забыла о смущение в полупрозрачном золотом платье: "Будут кайфовать".

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