Відома українська співачка MARUV (Анна Корсун), яка активно гастролює в Росії і бере участь в російських шоу, вразила кадрами з відпочинку.
Як передає Politeka.net, красуня влаштувала справжнє шоу зі своєю подружкою. Дівчата позували в купальниках біля басейну, вразивши розкішними фігурами. Їх поведінка не залишила нікого байдужими, адже красуні продемонстрували справжню пристрасть.
"Скоро зимові канікули і я їх дуже сильно чекаю! Тому що в наступному році я загадала собі багато подорожей, особливо на зимові канікули. Хто куди збирається на відпочинок?",- підписала відео зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без жорсткої критики. Багатьом відео здалося занадто відвертим.
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"Красиво! Але перебір з орієнтацією", "Красиві дівчата, милі", "Марув поміняла орієнтацію?", "Шикарного відпочинку тобі, красуня! І багато подорожей в новому році!", "Вже перебір. Не розчаровуйте", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що MARUV здивувала шанувальників, зірвавши з себе сукню: "це взагалі законно?".
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