Известная украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая активно гастролирует в России и участвует в российских шоу, впечатлила кадрами с отдыха.

Как передает Politeka.net, красотка устроила настоящее шоу со своей подружкой. Девушки позировали в купальниках возле бассейна, впечатлив роскошными фигурами. Их поведение не оставило никого равнодушными, ведь красотки продемонстрировали настоящую страсть.

«Скоро зимние каникулы и я их очень сильно жду! Потому что в следующем году я загадала себе много путешествий, особенно на зимние каникулы. Кто куда собирается на отдых?», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без жесткой критики. Многим видео показалось слишком откровенным.

«Красиво! Но перебор с ориентацией», «Красивые девушки, милые», «Марув поменяла ориентацию?», «Шикарного отдыха тебе, красотка! И много путешествий в новом году!», «Уже перебор. Не разочаровывайте», - пишут пользователи сети.

Напомним, что MARUV удивила поклонников, сорвав с себя платье: "Это вообще законно?".

Как сообщала Politeka, что MARUV впечатлила украинцев, заговорив о цензуре: "Люди должны...".

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