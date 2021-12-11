Известная украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая активно гастролирует в России и участвует в российских шоу, впечатлила кадрами с отдыха.
Как передает Politeka.net, красотка устроила настоящее шоу со своей подружкой. Девушки позировали в купальниках возле бассейна, впечатлив роскошными фигурами. Их поведение не оставило никого равнодушными, ведь красотки продемонстрировали настоящую страсть.
«Скоро зимние каникулы и я их очень сильно жду! Потому что в следующем году я загадала себе много путешествий, особенно на зимние каникулы. Кто куда собирается на отдых?», - подписала видео звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без жесткой критики. Многим видео показалось слишком откровенным.
Гастролирующая по России Loboda неожиданно получила украинскую награду: "Все аж повыпрыгивали"
MARUV раззадорила украинцев, заговорив о цензуре в чулках и корсете: "Люди должны..."
Тяжелая болезнь забрала жизнь актрисы из сериала "Зачарованные": "Покойся с миром"
Украинец беспощадно расправился с беременной женой, всплыли подробности: "10-летняя дочь увидела..."
Кароль, "превратившись" в Аллу Пугачеву, взбесила новым видео: "Тина, вы извините, но..."
«Красиво! Но перебор с ориентацией», «Красивые девушки, милые», «Марув поменяла ориентацию?», «Шикарного отдыха тебе, красотка! И много путешествий в новом году!», «Уже перебор. Не разочаровывайте», - пишут пользователи сети.
Напомним, что MARUV удивила поклонников, сорвав с себя платье: "Это вообще законно?".
Как сообщала Politeka, что MARUV впечатлила украинцев, заговорив о цензуре: "Люди должны...".
Также Politeka писала, что MARUV внезапно заговорила об уходе со сцены: "Сейчас такой период...".