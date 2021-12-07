Відома епатажна співачка під псевдонімом MARUV (Анна Корсун) заговорила про відхід зі сцени та розкрила причину.

Як передає Politeka.net, MARUV є популярною українською артисткою. Вона прославилася завдяки своєму епатажному образу на нацвідборі вокального конкурсу "Євробачення". Також, відомо, що на MARUV обривається хвиля хейта через часті виступи в Росії.

Так, цього разу співачка опублікувала нову сторіз на своїй сторінці в Instagram. MARUV активно спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах і відповідає на їхні запитання. У артистки запитали, чи були у неї думки взяти паузу в кар'єрі. MARUV вирішила відверто розповісти про своє бажання покинути сцену і розкрила причину.

"Звичайно були. Від усього втомлюєшся, навіть від улюбленої справи. Зараз якраз такий період, коли мені хочеться ненадовго піти та присвятити себе вивченню чогось нового і просто банально побути з сім'єю", - зізналася MARUV.

Раніше повідомлялося, MARUV в епатажному образі ефектно нагадала всім, що вона українка: "Саме так!"

Також, MARUV присоромили за "сільську" промову, вона не змовчала: "Краще б ви не відкривали свій..."

Politeka розповідала, MARUV розкрила свою справжню професію і навіщо знову буде надходити: "Магія цифер"