Скандальна українська співачка MARUV, яка перемогла на Національному відборі на 64-й пісенний конкурс "Євробачення", здивувала шанувальників новим відео.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram епатажна українська співачка MARUV (справжнє ім’я Анна Корсун), яка мала представляти Україну на "Євробаченні" із піснею "Siren Song", але потрапила у скандал, поділилася новим епатажним відео.

Виконавиця перепостила відео із соціальної мережі TikTok, де вона в сонцезахисних окулярах зриває із себе красиву чорну сукню, засвітивши чорно-бежевий костюм під нею.

"Трохи стрипу для вас 😉", - написала епатажна співачка.

У коментарях шанувальники написали свою думку про відеоролик MARUV: "👏👏👏 Нереальна красуня 😍 БОГИНЯ🔥❤️🔥", " Кішка змінює шкіру 😻", " Шикарна 👸🌟😘💖", "Вогонь👍👍👍☀️✌️", "Це взагалі законно? 😍😍😍", " Діва🔥🔥🔥", " Втілення абсолютної досконалості у цьому світі💯🔝😍".

Рaніше Politeka писала, що MARUV в епатажному образі ефектно нагадала всім, що вона українка: "Саме так!".

Нагадаємо, що MARUV присоромили за "сільську" мову, вона не змовчала: "Краще б ви не відкривали свій..."

A ще Politeka повідомляла, що MARUV розкрила свою справжню професію і навіщо знову буде навчатися: "Магія цифер".