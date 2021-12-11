Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" та учасниця 10-го сезону "Холостяка" Анна Неплях здивувала своїм привітанням на "Міс Всесвіт".

Як передає Politeka.net, Анна Неплях стала володаркою титулу "Міс Україна-Всесвіт" 2021 року, і представлятиме Україну на міжнародному конкурсі в Ізраїлі. Також, варто відзначити, що раніше вона прославилася як учасниця 10-сезону шоу "Холостяк", де головним героєм був Макс Михайлюк.

Так, цього разу стало відомо, що вчора відбулася репетиція конкурсу "Міс Всесвіт", на якому Україну представляє Анна Неплях. Як видно з кадрів, модель перенервувала. Під час привітання конкурсантка незвично вигукнула своє ім'я і представила країну.

У мережі це викликало неоднозначну реакцію, і глядачі конкурсу залишили кілька коментарів: "Наша Аня Неплях чи то перехвилювалася, чи то перед виходом бахнула горілочки. На це привітання можна дивитися вічно", "Такі ляшки у неї потужні, явно не модельні", "А схуднути до поїздки Анна не встигла?".

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