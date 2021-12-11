Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" и участница 10-го сезона "Холостяка" Анна Неплях удивила своим приветствием на "Мисс Вселенная".

Как передает Politeka.net, Анна Неплях стала обладательницей титула "Мисс Украина-Вселенная" 2021 года, и будет представлять Украину на международном конкурсе в Израиле. Также, стоит отметить, что ранее она прославилась как участница 10-сезона шоу "Холостяк", где главным героем был Макс Михайлюк.

Так, на этот раз стало известно, что вчера состоялась репетиция конкурса "Мисс Вселенная", на котором Украину представляет Анна Неплях. Как видно по кадрам, модель перенервничала. Во время приветствия конкурсантка непривычно выкрикнула своё имя и представила страну.

В сети это вызвало неоднозначную реакцию, и зрители конкурса оставили несколько комментариев: "Наша Аня Неплях то ли переволновалась, то ли перед выходом бахнула водочки. На это приветствие можно смотреть вечно", "Такие ляшки у нее мощные, явно не модельные", "А похудеть к поездке Анна не успела?".

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