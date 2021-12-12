Актори "Дизель шоу" розвеселили шанувальників новим відео, яке присвячене обіцяній президентом тисячі гривень за вакцинацію проти ковід.
Як пише Politeka.net, розважальний відеоролик з'явився на сторінці "Дизель шоу" в Instagram (щоб переглянути-скролльте сторінку до кінця)
На сцені Євген Сморигін перевтілився в улюблений мільйонами образ буркотливої бабусі Жені Сморигишни, яка прийшла в спортзал з ще однією пенсіонеркою, яку зіграв інший комік Євген Гашенко.
Бабусі вирішили обговорити, на що витратити тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу.
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Коли в зал зайшла ефектна дівчина в міні-шортах у виконанні Яни Глущенко, то Сморигін назвав її особливою легкої поведінки.
"Ходить жо * ой крутить, напевно відпрацьовує тисячу", - каже комік.
"Купити яловичини і попросити продавщицю заспівати?😁 Або сходити з красенем в кіно?😉Ох і розмріялися наші бабусі в пошуках варіантів, куди ж витратити "президентську тисячу"! А саме обговорення відбулося в спортзалі💪 🏼чим закінчилися мрії – дивіться прямо зараз!",- йдеться в публікації.
Раніше Politeka писала, що зірку "Дизель шоу" Булітко схопив за шию її колега, з'явилося відео: "Гей ти, курка, давно хотів...".
Нагадаємо, що актори " Дизель шоу "зворушили архівними кадрами з веселою Поплавською:"потрібно жити далі".
A ще Politeka повідомляла, що Булітко з " Дизель шоу "показала свій новий автомобіль:" ні цвяха, ні жезла!".