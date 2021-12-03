У "Дизель шоу" згадали актуальний зараз номер з покійною Мариною Поплавською, яка показала в ньому свій талант до перевтілення: відео з'явилося на сторінці проекту в Instagram.

Як пише Politeka.net, творці "Дизель шоу" вирішили нагадати шанувальникам про номер, який особливо актуальний в грудні.

Так, на кадрах Марина Поплавська, Вікторія Булітко і Олександр Бережок розіграли сценку про подарунки на Новий Рік.

Бережок виконав роль чоловіка Булітко, який вітає зі святом її маму – Поплавську.

"Мамо, це вам за день народження. Це вам за 8 березня. Це вам за День ВДВ", - вимовляє артист, простягаючи подарунки.

Коли Поплавська грізно цікавиться, при чому тут День ВДВ, Бережок нагадує про те, як «по п'яні» розбив їй об голову вазу.

Потім Поплавська дізнається, що її доньці чоловік подарував змію, яку Булітко назвала Жужа.

"Мабуть називає Жужа Францівна", - невдоволено пробурчала Поплавська, натякаючи на своє власне по батькові.

У коментарях до посту українці не змогли стримати емоцій.

"Мариночка...світла пам'ять...Але потрібно жити далі, виходити на сцену, дарувати позитив людям. Хлопці, я вами всіма захоплююся, ви-промінчик п'ятничного тепла і світла в житті багатьох людей. Спасибі за ваше вміння дарувати людям радість", - написала одна з фанаток шоу.

Нагадаємо, що Марина Поплавська трагічно загинула в ДТП, у яку автобус з артистами "Дизель шоу" потрапив 22 жовтня 2018 року.

Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" показала свій новий автомобіль.

Як повідомляла Politeka, трагедія в "Дизель шоу", біль втрати не вщухає.

Також Politeka писала, що актори "Дизель шоу" насмішили новорічною сценкою, знайомою кожному.