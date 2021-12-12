Український хореограф, переможниця та багаторазова учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова вразила ефектним танцем у тренувальному залі.

Як передає Politeka.net, в Instagram 33-річна танцівниця поділилася кадрами, знятими в залі. Вона була одягнена в ефектну сукню білого кольору з глибоким розрізом до стегна. Гвоздьова запалила танцпол, похвалившись своїми підкачаними ніжками. Виглядала танцівниця дуже ефектно. Вона виконала елементи танго, присвятивши відео святу.

"З Міжнародним днем танго. Як же вчасно я прилетіла до Грузії", - підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ілона, ви неймовірні! А ніжки і look вогонь", "Кайф", «Просто очей не відвести», «які ніжки», «Ілона – Ви мій кумир», "яка ніжна і гаряча одночасно", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, в останньому сезоні шоу Гвоздьова відзначилася кількома скандалами, хоч і брала участь у проекті лише як запрошена зірка.

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