Обраниця головного героя 11 сезону шоу "Холостяк" Михайла Заливако Анна Богдан влаштувала зі своїм коханим вечірку під час відпустки після дня народження.

Анна Богдан вирушила з коханим у відпустку, де добре проводить час. Причому пара не тільки вивчає околиці та історію місця, де зупинилася. Також вони відзначили день народження Анни і влаштували вечірку.

У короткій чорній сукні Ганна запалювала по повній програмі, а її коханий разом з нею повеселився і навіть підтримав танці Богдан в натовпі людей і її веселощі, поки вона пробувала коктейлі.

За словами Богдан, вона відчуває себе як ніколи молодо.

"Мені знову 18. Хочу сказати спасибі моїм рідним які завжди поруч 🥰, спасибі друзям за дружбу і що зі мною йдете по життю... спасибі, мій ведмедик, тобі що увірвався в моє життя і робиш мене щасливою».

Анна Богдан за час після проекту сильно змінила своє життя. Більш того, рік тому на шоу вона святкувала день народження прямо на знімальному майданчику, а Михайло навіть не знав, як привітати одну з учасниць «Холостячки».

Причому цього разу чоловік відправився з Ганна на курорт, де добре відзначив з нею цей день, а також поділився в соціальній мережі різними кадрами, захоплюючись її красою. Згадав чоловік і про час на проекті, а також різні моменти.

Нагадаємо, що Анна Богдан вийшла на зв'язок після пропажі в Мексиці: "ми пішли в...".

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