Солістка панк-рок групи і дочка Олі Полякової 16-річна Маша показала себе під час поїздки до Львова, здивувавши образом на сторіс в Instagram.

Як пише Politeka.net, Маша Полякова є популярною блогеринею, а також робить перші кроки в музиці, йдучи по стопах зіркової мами Олі Полякової. Нещодавно 16-річного підлітка забрали на кілька днів до лікарні. Що з дівчиною було-невідомо, але нещодавно їй зробили операцію, як зізналася мама. Не забуває Маша і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому сторіс Полякова-молодша здалася з подружкою у Львові. Як можна помітити, за допомогою фільтрів Маша додала собі і подрузі вуса.

"Всім привіт, мої дорогі Передплатники. Я приїхала в прекрасне місце Львів. У мене такий маленький питаннячко, чи є комусь 18 рочків і з щепленням, хто зможе пустити нас на каток. Ми дуже хочемо на каток", - попросила допомоги Маша в сторіс Instagram.

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