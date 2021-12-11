Солистка панк-рок группы и дочь Оли Поляковой 16-летняя Маша показала себя во время поездки во Львов, удивив образом на сторис в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Маша Полякова является известной блогерыней, а также делает первые шаги в музыкальной карьере, идя по стопам звездной мамы Оли Поляковой. Недавно 16-летнего подростка забрали на несколько дней в больницу. Что с девушкой было - неизвестно, но недавно ей сделали операцию, как призналась мама. Не забывает Маша и об соцсети Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом сторис Полякова-младшая показалась с подружкой во Львове. Как можно заметить, при помощи фильтров Маша добавила себе и подруге усы.
"Всем привет, мои дорогие подписчики. Я приехала в прекрасное место Львов. У меня такой маленький вопросик, есть ли кому-то 18 годиков и с прививкой, кто сможет пустить нас на каток. Мы очень хотим на каток", - попросила помощи Маша в сторис Инстаграм.
Гастролирующая по России Loboda неожиданно получила украинскую награду: "Все аж повыпрыгивали"
Избранник Огневич разбил ей сердце, фаворит "Холостячки" пришел на помощь: "Красивые у них будут детки"
Узерли из "Великолепного века" в красном платье доказала, что может выглядеть роскошно: "По-прежнему хороша"
Тяжелая болезнь забрала жизнь актрисы из сериала "Зачарованные": "Покойся с миром"
Внучка Софии Ротару в сетчатых штанах и маленьком купальнике разомлела на пляже: кадры с отдыха
Напомним, дочь артистки Оли Поляковой после госпитализации явилась на уроки в странном виде
А еще Politeka писала, что 16-летняя дочь артистки Поляковой посоревновалась красотой со знамениой мамой
Также Politeka сообщала, что дочь артистки Оли Поляковой впервые вышла в свет после срочной госпитализации