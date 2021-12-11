Солистка панк-рок группы и дочь Оли Поляковой 16-летняя Маша показала себя во время поездки во Львов, удивив образом на сторис в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Маша Полякова является известной блогерыней, а также делает первые шаги в музыкальной карьере, идя по стопам звездной мамы Оли Поляковой. Недавно 16-летнего подростка забрали на несколько дней в больницу. Что с девушкой было - неизвестно, но недавно ей сделали операцию, как призналась мама. Не забывает Маша и об соцсети Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом сторис Полякова-младшая показалась с подружкой во Львове. Как можно заметить, при помощи фильтров Маша добавила себе и подруге усы.

"Всем привет, мои дорогие подписчики. Я приехала в прекрасное место Львов. У меня такой маленький вопросик, есть ли кому-то 18 годиков и с прививкой, кто сможет пустить нас на каток. Мы очень хотим на каток", - попросила помощи Маша в сторис Инстаграм.

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