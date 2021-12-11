Відома на весь світ італійська актриса і модель Моніка Беллуччі, яка нещодавно заявила, що хоче старіти природно, часто вражає фігурою в трендових нарядах з глибокими декольте.

Моніка Беллуччі стала вести соціальні мережі досить рідко, приділяючи увагу новим проектам і своїм двом дітям. Більш того, старша дочка Діва Кассель пішла по стопах матері і підписала контракт з двома будинками моди, щоб рекламувати Дизайнерські речі.

Сама Моніка підтримує дитину і їздить з нею на фотосесії, а на світських заходах вона незмінно блищить в чорних костюмах або сукнях.

"Моніка Беллуччі - премія Stella Della Mole Award, 2021» - йдеться у підписі до кадрів з Монікою.

Шанувальники були захоплені:

"Bellísima❤; яка цікава; мені здається, потрібен інший колір; божественний ❤️ вигляд дуже чудовий, мені подобається; Красиво виглядає👌 🏻; чарівна красуня, я заздрю, сама елегантна; супер елегантний привабливий і романтичний вигляд💯 🤗 🌹; Королева👑 🔥».

Також модель змогла вразити натуральністю. Так, 57-річна Беллуччі з'явилася в елегантних образах, які підкреслили її форми, а також показали, наскільки молодо вона виглядає.

На кадрах Беллуччі позувала в бежевій трикотажній сукні з декольте, в чорній облягаючій сукні, блузі з брюками, в пальто і жакеті. Причому Моніка прокоментувала свій зовнішній вигляд.

Вона заявила, що не боїться віку і приймає процес старіння, не худне на дієтах і не сильно займається в спортзалі.

Нагадаємо, що Моніка Беллуччі в обтягуючій сукні вразила формами:"всі засоби хороші".

Також Politeka повідомляла, що Моніка Беллуччі в обтягуючій сукні прикувала погляди до себе:»фігура мрії".

А ще Politeka повідомляла, що Моніка Беллуччі в сукні з вирізом козирнула принадами:"як на портреті".