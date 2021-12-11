Известная на весь мир итальянская актриса и модель Моника Беллуччи, которая недавно заявила, что хочет стареть естественно, часто впечатляет фигурой в трендовых нарядах с глубокими декольте.

Моника Беллуччи стала вести социальные сети довольно редко, уделяя внимание новым проектам и своим двум детям. Более того, старшая дочь Дева Кассель пошла по стопам матери и подписала контракт с двумя домами моды, чтобы рекламировать дизайнерские вещи.

Сама Моника поддерживает ребенка и ездит с ней на фотосессии, а на светских мероприятиях она неизменно блистает в черных костюмах или платьях.

«Моника Беллуччи - Премия Stella Della Mole Award, 2021» - говорится в подписи к кадрам с Моникой.

Поклонники были восхищены:

«Bellísima❤; Какая интересная; Мне кажется, нужен другой цвет; Божественный ❤️ вид очень замечательный, мне нравится; Красиво выглядит 👌🏻; Очаровательная красавица, я завидую, самая элегантная; Супер элегантный привлекательный и романтичный вид💯🤗🌹; Королева 👑 🔥».

Также модель смогла впечатлить натуральностью. Так, 57-летняя Беллуччи появилась в элегантных образах, которые подчеркнули ее формы, а также показали, насколько молодо она выглядит.

На кадрах Беллуччи позировала в бежевом трикотажном платье с декольте, в черном облегающем платье, блузе с брюками, в пальто и жакете. Причем Моника прокомментировала свой внешний вид.

Она заявила, что не боится возраста и принимает процесс старения, не худеет на диетах и не сильно занимается в спортзале.

Напомним, что Моника Беллуччи в обтягивающем платье впечатлила формами: "Все средства хороши".

Также Politeka сообщала, что Моника Беллуччи в обтягивающем платье приковала взгляды к себе: «Фигура мечты».

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