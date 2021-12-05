Легендарная итальянская актриса Моника Беллуччи, которая недавно отпраздновала свой 57-й день рождения, впечатлила видом на обложке журнала.

Как сообщает Politeka.net, свежим фото звезда поделилась у себя в Инстаграм. Красотка позировала в обтягивающем трикотажном платье, которое подчеркнуло ее формы. Моника Беллуччи сидела на диване, выбрав очень выгодную позу.

«Заглавная статья в Sunday Times», - подписала фото звезда.

В комментариях актрисе оставили массу восхищенных отзывов.

«Фигура мечты», «Красотка, огонь», «Невероятная», «Одна из ваших лучших фотографий», «Слишком жарко, чтобы справиться», «Еще одно фантастическое фото... как у богини», «Королева», «Твоя красота с тобой навсегда», «Что за девочка?», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Моника Беллуччи является одной из самых красивых женщин мира. Она множество раз попадала в различные рейтинги и до сих пор покоряет сердца миллионов поклонников по всему миру.

Напомним, что Моника Беллуччи удивила кардинальными изменениями: "Богиня очарования".

Также Politeka сообщала, что Моника Беллуччи в платье с глубоким вырезом доказала, что не хуже молодых моделей.

А еще Politeka сообщала, что Моника Беллуччи в обтягивающем платье показала, как умеет соблазнять: "Все средства хороши".