Легендарная итальянская актриса Моника Беллуччи, которая недавно отпраздновала свой 57-й день рождения, впечатлила видом на обложке журнала.
Как сообщает Politeka.net, свежим фото звезда поделилась у себя в Инстаграм. Красотка позировала в обтягивающем трикотажном платье, которое подчеркнуло ее формы. Моника Беллуччи сидела на диване, выбрав очень выгодную позу.
«Заглавная статья в Sunday Times», - подписала фото звезда.
В комментариях актрисе оставили массу восхищенных отзывов.
«Фигура мечты», «Красотка, огонь», «Невероятная», «Одна из ваших лучших фотографий», «Слишком жарко, чтобы справиться», «Еще одно фантастическое фото... как у богини», «Королева», «Твоя красота с тобой навсегда», «Что за девочка?», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Моника Беллуччи является одной из самых красивых женщин мира. Она множество раз попадала в различные рейтинги и до сих пор покоряет сердца миллионов поклонников по всему миру.
Напомним, что Моника Беллуччи удивила кардинальными изменениями: "Богиня очарования".
Также Politeka сообщала, что Моника Беллуччи в платье с глубоким вырезом доказала, что не хуже молодых моделей.
А еще Politeka сообщала, что Моника Беллуччи в обтягивающем платье показала, как умеет соблазнять: "Все средства хороши".