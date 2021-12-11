Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, який нещодавно дебютував з сольними концертами, розповів життєву історію пов'язану з дружиною.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є популярним вітчизняним артистом, який кілька років тому після творчої перерви повернувся до кар'єри музиканта. Зірка вже встиг випустити кілька синглів і альбом, а нещодавно дав перші концерти в Києві, на яких був аншлаг. Також Дантес веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Володимир розповів, як Надя "розводить" його.

"Скажіть, а ви теж ведетеся на цю історію:

- Яка класна куртка, піджак, штани... Ну вони такі дорогі ((..

- Так давай купимо, буде, буде типу на НГ.

Уиииии! Ура, ти у мене такий класний.

А потім думаєш:

- Тепер ще й на Новий рік щось купувати", - написав Дантес.

А на другому сторіс Володимир показав, як Надя виглядає в нових речах, які вони купили.

"Показ мод. То шо типу на НГ", - написав Дантес.

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