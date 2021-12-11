Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, который недавно дебютировал с сольными концертами, рассказал жизненную историю связанную с супругой.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является популярным отечественным артистом, который несколько лет назад после творческого перерыва вернулся к карьере музыканта. Звезда уже успел выпустить несколько синглов и альбом, а недавно дал первые концерты в Киеве, на которых был аншлаг. Также Дантес ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересными.

На новых сторис Владимир рассказал, как Надя "разводит" его.

"Скажите, а вы тоже ведетесь на эту историю:

- Какая классная куртка, пиджак, штаны... Ну они такие дорогие((..

- Так давай купим, будет, будет типа на НГ.

Уиииии! Ура, ты у меня такой классный.

А потом думаешь:

- Теперь еще и на Новый год что-то покупать", - написал Дантес.

А на втором сторис Владимир показал, как Надя выглядит в новых вещах, которые они купили.

"Показ мод. То шо типа на НГ", - написал Дантес.

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