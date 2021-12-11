Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, который недавно дебютировал с сольными концертами, рассказал жизненную историю связанную с супругой.
Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является популярным отечественным артистом, который несколько лет назад после творческого перерыва вернулся к карьере музыканта. Звезда уже успел выпустить несколько синглов и альбом, а недавно дал первые концерты в Киеве, на которых был аншлаг. Также Дантес ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересными.
На новых сторис Владимир рассказал, как Надя "разводит" его.
"Скажите, а вы тоже ведетесь на эту историю:
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- Какая классная куртка, пиджак, штаны... Ну они такие дорогие((..
- Так давай купим, будет, будет типа на НГ.
Уиииии! Ура, ты у меня такой классный.
А потом думаешь:
- Теперь еще и на Новый год что-то покупать", - написал Дантес.
А на втором сторис Владимир показал, как Надя выглядит в новых вещах, которые они купили.
"Показ мод. То шо типа на НГ", - написал Дантес.
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А еще Politeka писала, что судья «Голосу країни» Надя Дорофеева пожаловалась на упреки Дантеса
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