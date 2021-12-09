Певица Надя Дорофеева попыталась объяснить заказчику техническое задание, оконфузившись при записи.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева стала популярной отечественной артисткой. Звезда решила в Инстаграм показать, как общалась с заказчиком.

На видео Надя пыталась задать вопрос.

"Мы можем заранее светить? Да, вот этот песню. ЭплМьюзик ничего же... Нет...", - говорила звезда.

"Как клиент объясняет заказчику ТЗ", - написала Надя.

"Без пяти, 4, 5, полпятого утра", - пошутил Дантес.

"Когда дорожная полиция спросила, не употребляла ли за рулем)", - пошутила Jerry Heil.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я, пожалуй, концовку поставлю на будильник", "Это я и мои попытки записать нормальное видеосообщение", "Это чисто я, на уроке математики", "Хочу нарезку видео как Надя матерится".

Напомним, судья "Голосу країни" Надя Дорофеева неожиданно решилась на новую татуировку

А еще Politeka сообщала, что Дантес, разволновавшись, выдал, сколько тысяч потратил на свой первый сольник

Также Politeka писала, что беда случилась у Дорофеевой и Дантеса на вечеринке в Одессе, пришлось вызвать скорую



