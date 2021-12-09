Певица Надя Дорофеева попыталась объяснить заказчику техническое задание, оконфузившись при записи.
Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева стала популярной отечественной артисткой. Звезда решила в Инстаграм показать, как общалась с заказчиком.
На видео Надя пыталась задать вопрос.
"Мы можем заранее светить? Да, вот этот песню. ЭплМьюзик ничего же... Нет...", - говорила звезда.
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"Как клиент объясняет заказчику ТЗ", - написала Надя.
"Без пяти, 4, 5, полпятого утра", - пошутил Дантес.
"Когда дорожная полиция спросила, не употребляла ли за рулем)", - пошутила Jerry Heil.
Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:
"Я, пожалуй, концовку поставлю на будильник", "Это я и мои попытки записать нормальное видеосообщение", "Это чисто я, на уроке математики", "Хочу нарезку видео как Надя матерится".
Напомним, судья "Голосу країни" Надя Дорофеева неожиданно решилась на новую татуировку
А еще Politeka сообщала, что Дантес, разволновавшись, выдал, сколько тысяч потратил на свой первый сольник
Также Politeka писала, что беда случилась у Дорофеевой и Дантеса на вечеринке в Одессе, пришлось вызвать скорую