Известный артист и муж Нади Дорофеевой - Владимир Дантес рассказал, как себя чувствует после сотрясения мозга.
Как передает Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским артистом и телеведущим. Он прославился благодаря своему участию на "Фабрика зірок 2", где одержал победу. После этого он участвовал несколько лет в коллективе "ДиО Фильмы". В 2019-ом году артист начал сольную карьеру. Также он является мужем Нади Дорофеевой.
Так, на этот раз артист опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Владимир Дантес рассказывает, как себя чувствует после беды. Как известно, артист вместе со своей супругой Надей Дорофеевой отправился на бурную вечеринку. На утро Владимир Дантес пошел в уборную, где потерял сознание и упал. По итогу оказалось, что у него сотрясение мозга средней тяжести.
"Значит, походил несколько дней и понял - не моё, не нравится, не рекомендую. Во-первых - из развлечений - ничего. От всего тошнит, не берите. Но зато, я сейчас еду в магазин, чтобы выбрать ароматы для дома. Я безбашенный, я зажигалка", — рассказал Владимир Дантес.
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