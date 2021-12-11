Известный артист и муж Нади Дорофеевой - Владимир Дантес рассказал, как себя чувствует после сотрясения мозга.

Как передает Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским артистом и телеведущим. Он прославился благодаря своему участию на "Фабрика зірок 2", где одержал победу. После этого он участвовал несколько лет в коллективе "ДиО Фильмы". В 2019-ом году артист начал сольную карьеру. Также он является мужем Нади Дорофеевой.

Так, на этот раз артист опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Владимир Дантес рассказывает, как себя чувствует после беды. Как известно, артист вместе со своей супругой Надей Дорофеевой отправился на бурную вечеринку. На утро Владимир Дантес пошел в уборную, где потерял сознание и упал. По итогу оказалось, что у него сотрясение мозга средней тяжести.

"Значит, походил несколько дней и понял - не моё, не нравится, не рекомендую. Во-первых - из развлечений - ничего. От всего тошнит, не берите. Но зато, я сейчас еду в магазин, чтобы выбрать ароматы для дома. Я безбашенный, я зажигалка", — рассказал Владимир Дантес.

Ранее сообщалось, Дантес едва не лопнул от гордости, хвастаясь, чем радует Дорофееву на кухне: "Разве я не лучший человек на Земле"

Также, Дикусара, Монатика, Jerry Heil и других звезд потрясло несчастье с Дантесом: "Надо было срочно вызывать скорую"

Politeka рассказывала, беда случилась у Дорофеевой и Дантеса на вечеринке в Одессе, пришлось вызвать скорую: "Сотрясение..."



