Відома співачка Аліна Гросу зачарувала мережу ляльковою зовнішністю під час фотосесії для українського журналу.

Як пише Politeka.net, популярна виконавиця і актриса, а також просто красива дівчина Аліна Гросу регулярно ділиться знімками зі своєю аудиторією в Instagram.

В цей раз Гросу показав у соцмережі яскраві кадри, зроблені під час фотосесії для українського журналу і попросила фоловерів визначити, який знімок виявився найвдалішим.

Аліна попозувала в рожевому корсеті, який підкреслив її пишний бюст. Довге волосся було завито в дрібні кучерики, а на обличчі був яскравий ляльковий макіяж з акцентом на очі і губи.

"Читай новий телегід @telegid.live зі мною на обкладинці 💖 💖 💖 весілля мрії, любов, життя, кар'єра і новинки🙌 🏽", - написала Аліна Гросу.

Шанувальники не змогли пройти повз такої краси. Фанати порівняли Аліну з лялькою Барбі.

"Всі фотки офігенні 😍",

"Жива Барбі",

"Лялечка",

"Шикарна",

"Неймовірна", - із захопленням пишуть в мережі.

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