Известная певица Алина Гросу очаровала сеть кукольной внешностью во время фотосессии для украинского журнала.

Как пишет Politeka.net, популярная исполнительница и актриса, а также просто красивая девушка Алина Гросу регулярно делится снимками со своей аудиторией в Instagram.

В этот раз Гросу показал в соцсети яркие кадры, сделанные во время фотосессии для украинского журнала и попросила фолловеров определить, какой снимок оказался самым удачным.

Алина попозировала в розовом корсете, который подчеркнул ее пышный бюст. Длинные волосы были завиты в мелкие кудряшки, а на лице был яркий кукольный макияж с акцентом на глаза и губы.

«Читай новый Телегид @telegid.live со мной на обложке 💖💖💖 свадьба мечты, любовь, жизнь, карьера и новинки🙌🏽», - написала Алина Гросу.

Поклонники не смогли пройти мимо такой красоты. Фанаты сравнили Алину с куклой Барби.

"Все фотки офигенные 😍",

"Живая Барби",

"Куколка",

"Шикарная",

"Невероятная", - с восхищением пишут в сети.

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