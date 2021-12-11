Співачка Камалія Захур, яку прозвали найбагатшою співачкою України, розповіла, чому прокинулася тільки о третій годині дня, поділившись в Instagram.
Як пише Politeka.net, співачка Камалія прозвали найбагатшою артисткою України, так як зірка одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Виконавиця нещодавно випустила пісню "Новий рік", в якому заспівали і дочки-близнючки Камалія, додавши свій Приспів для композиції. Після цього артистка зайнялася зйомками кліпу для пісні. У новій публікації Instagram Камалія поділилася новими подробицями.
На новому відео співачка показала, як проходили зйомки кліпу. А на фон Камалія додала свою нову пісню.
"Сьогодні ледве прокинулася о 3 годині дня. Тому що Новорічний кліп знімали з ранку до ранку. Вже 16 грудня прем'єра! Тримайте за нас кулачки", - написала Камалія.
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Фанати подивилися відео майже тисячу разів і написали коментарі:
"Швидше б вже побачити", "Камалія, чекаю", " дуже чекаю і сподіваюся у Вас все вийшло СУПЕР (хоча втім як завжди)".
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