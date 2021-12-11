Відомий шеф-кухар, ресторатор, переможець шоу " МастерШеф» Євген Клопотенко поскаржився на негоду в Києві і помріяв про подорож по Україні.
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Клопотенко розмістив фото, зроблене під дощем в українській столиці і розповів, про що подумав, в той момент.
«У Карпатах, наприклад, вже пишний сніг і вся ця Новорічна Магія. Або воно в Одесі сьогодні було прекрасне Сонце. У Полтаві теж топ, бо у нас цілий тиждень вода з неба капатиме, а там-сухо. У Львові теж сніг, кажуть, збирається. Ну коротше, я хотів би бути де-небудь в цих містах сьогодні, а не в Києві. Тим більше, що подорожувати Україною-це офігенно", - зазначив кулінар.
Клопотенко розповав, що з самого дитинства і до 20 років подорожував періодично по нашій країні, і йому все подобалося а потім, на жаль, перестав.
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"І ось після 30 все оновив. Вже за допомогою експедицій з пошуком особливої національної їжі. Тоді мій світ і перекинувся. Я усвідомив кожною клітинкою своєї душі, наскільки божественна Україна. У нас є величезна прихована культурна спадщина. Її могутність можна відчути тільки блукаючи по країні без упереджень і замилених очей», - повідомив Євген Клопотенко.
Нагадаємо, що Клопотенко зізнався, як йому вдалося виконати дитячу мрію: «Дух перехоплювало».
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