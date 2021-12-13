На шоу "Маска" розсекретили особистість в костюмі Горили, нею виявилася відома співачка, яку тут же поцілував зірковий детектив Олег Винник.

У новому випуску глядачі із зірковими детективами - Олегом Винником, Дзідзьо, Андрієм Данилком, Олею Поляковою і Настею Каменських - розсекретили, хто переховувався в костюмі, передає Politeka.net.

Під загрозою вильоту опинилися Котик і Горила. Глядачі проголосували, щоб розкрити особистість першого героя, хоча Оля Полякова була проти цього і навіть покинула студію.

У підсумку з'ясувалося, що під маскою Горили ховалася співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк). За словами співачки, костюм виявився дуже важким, їй важко було дихати і пересуватися, але вона не шкодує про участь.

Олег Винник злився в пристрасному поцілунку з відомою співачкою.

"На початку пісні - дуже було чутно Таянну) голос шикарний🔥", " я і не очікувала 😮", " Ой ну прям ніхто не міг подумати, все там чути по голосу було!", "Ви найкращі, намагаєтеся для нас, ми Вам любимо.❤", "Шкода, що Горила пішла", "Таке відчуття, що замінили Джамалу Таянной, Таянну я люблю, теж вважаю що вона сильний вокаліст, але навіть вона не заспіває так як в перших ефірах", "Це того варте", - прокоментували користувачі Мережі.

Нагадаємо, TAYANNA була одружена з саунд-продюсером компанії Black Star Inc Єгором Глібом, з яким розлучилася після народження сина в 2013 році.

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