На шоу "Маска" рассекретили личность в костюме Гориллы, ею оказалась известная певица, которую тут же поцеловал звездный детектив Олег Винник.

В новом выпуске зрители со звездными детективами - Олегом Винником, Дзидзьо, Андреем Данилко, Олей Поляковой и Настей Каменских - рассекретили, кто скрывался в костюме, передает Politeka.net.

Под угрозой вылета оказались Котик и Горилла. Зрители проголосовали, чтобы раскрыть личность первого героя, хотя Оля Полякова была против этого и даже покинула студию.

В итоге выяснилось, что под маской Гориллы скрывалась певица TAYANNA (Татьяна Решетняк). По словам певицы, костюм оказался очень тяжелым, ей трудно было дышать и передвигаться, но она не жалеет об участии.

Олег Винник слился в страстном поцелуе с известной певицей.

"В начале песни - очень было слышно Таянну) голос шикарный🔥", "я и не ожидала 😮", "Ой ну прям никто не мог подумать, все там слышно по голосу было!", "Вы самые лучшие, стараетесь для нас, мы вам любим.❤️", "Жаль, что Горилла ушла", "Такое чувство, что заменили Джамалу Таянной, Таянну я люблю, тоже считаю что она сильный вокалист, но даже она не споёт так как в первых эфирах", "Это того стоило", - прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, TAYANNA была замужем за саунд-продюсером компании Black Star Inc Егором Глебом, с которым развелась после рождения сына в 2013 году.

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