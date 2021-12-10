Певица Оля Полякова, которую пригласили быть детективом в шоу "Маска", показала, за что получила награду на красной дорожке.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова стала популярной певицей в Украине, благодаря своим хитовым альбомам "Шлепали шлепки", а также "Королева ночи". Недавно звезда выпустила новый сингл "Взрослая девочка", который стал очень успешный, поэтому Олю пригласили на красную дорожку. У себя в Инстаграм Оля показала платье, которое надела для вручения награды.

На фото Полякова позировала в леопардовых туфлях и платье. Образ звезда дополнила "золотым" топиком и трусиками. В руках Оля держала награду.

"Песня «Взрослая девочка» вошла в ТОП лучших песен 2021 года, по версии премии «Музыкальная платформа 2021» на телеканале «Украина». Уже который год подряд я получаю эту награду, благодаря вам, мои дорогие!

Самое главное, чтобы моя музыка вдохновляла вас, помогала находиться в состоянии счастья, любви и драйва.

Очень хочу, чтобы, слушая этот трек, вы забывали обо всех проблемах, делали громче и танцевали до упада", - написала Оля под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Олечка, это заслужено , вы лучшая , пусть взрослая девочка будет процветать долгие года", "Как всегда огонь", "как всегда лучшая, поздравляем", "Оля,сними с себя это полуплатье и стой в одном купальнике,прикольнее будет.Ноги от ушей,фигура класс .А че?"

Напомним, дочь Поляковой после больницы явилась на уроки в странном виде

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