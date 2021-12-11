На популярном телешоу "Маска" представили нового персонажа - Чайный цветок. Украинцы гадают, кто может за ним прятаться.

Как передает Politeka.net, недавно стартовали съемки популярного проекта "Маска". Суть шоу в том, чтобы звездные детективы угадывали, кто скрывается за яркими образами. Ранее объявили, что новыми судьями-детективами стали: Дзидзьо, Оля Полякова, Настя Каменских и Олег Винник, и также Андрей Данилко.

Так, на этот раз на аккаунте телешоу "Маска" в Инстаграм опубликовали новое видео. На кадрах показали нового персонажа шоу - Чайный цветок.

"Кто может скрываться под маской загадочного Чайного цветка? Делитесь своими догадками в комментариях 👇

Смотрите гипершоу МАСКА уже сегодня, 11 декабря, в 21:00. Обещаем много загадок и сюрпризов!", — заинтриговали на аккаунте.

Поклонники шоу "Маска" оставили множество комментариев под видео: "Может это Катя Павленко из группы "Go_A", может Санина", "Надя Дорофеева", "Катя Осадчая", "Ой, какая изысканная и хорошая. Думаю что это Катя Павленко", "Санина".

Ранее сообщалось, ведущий "Маски" Остапчук публично задел Монатика, Тину Кароль и других звезд шоу-бизнеса: "Пошел отсюда"

Также, Поросенок на шоу "Маска", рассекречено, что общего у него с Каменских: "Когда Настя была маленькой..."

Politeka рассказывала, на шоу "Маска" разоблачили загадочную Норку, которая тут же расцеловала Данилко: "Фантастично"



