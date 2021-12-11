На популярном телешоу "Маска" представили нового персонажа - Чайный цветок. Украинцы гадают, кто может за ним прятаться.
Как передает Politeka.net, недавно стартовали съемки популярного проекта "Маска". Суть шоу в том, чтобы звездные детективы угадывали, кто скрывается за яркими образами. Ранее объявили, что новыми судьями-детективами стали: Дзидзьо, Оля Полякова, Настя Каменских и Олег Винник, и также Андрей Данилко.
Так, на этот раз на аккаунте телешоу "Маска" в Инстаграм опубликовали новое видео. На кадрах показали нового персонажа шоу - Чайный цветок.
"Кто может скрываться под маской загадочного Чайного цветка? Делитесь своими догадками в комментариях 👇
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Смотрите гипершоу МАСКА уже сегодня, 11 декабря, в 21:00. Обещаем много загадок и сюрпризов!", — заинтриговали на аккаунте.
Поклонники шоу "Маска" оставили множество комментариев под видео: "Может это Катя Павленко из группы "Go_A", может Санина", "Надя Дорофеева", "Катя Осадчая", "Ой, какая изысканная и хорошая. Думаю что это Катя Павленко", "Санина".
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