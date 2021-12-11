Героиня шоу "Маска" "Чайный цветок" удивила детективов Олю Полякову и Андрея Данилко, когда показала свое настоящее лицо

Как пишет Politeka.net, шоу "Маска" - популярный украинский проект, в котором Андрей Данилко, Оля Полякова, Настя Каменских, Дзидзьо и Олег Винник пытаются отгадать персонажей, которые спрятаны под загадочными образами. В новом выпуске стало известно, кто прятался под маской "чайного цветка". Момент раскрытия маски опубликовали на официальной страничке проекта.

На видео "Чайный цветок" сняла маску, под которой пряталась Катя Павленко.

"Мы о ней даже не подумали", - прокомментировала Полякова.

"Она вообще не похоже спела", - сказал Данилко.

"Фантастика! Под маской загадочного Чайного цветка была солистка группы Go_A, Катя Павленко", - было написано под видео.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Это очень неожиданно!!! Спасибо за этот невероятный сюрприз!", "Катя это одна из самых скромных, и человечных людей на нашей эстраде", "Угадала", "Я так и знала".

Напомним, Каменских покрасовалась в коротком платье на шоу "Маска", в сети отреагировали

А еще Politeka писала, что в Чайном цветке на шоу "Маска" разглядели солистку "Go_A"

Также Politeka сообщала, что ведущий "Маски" Остапчук поиздевался над женой, это попало на видео



