Героиня шоу "Маска" "Чайный цветок" удивила детективов Олю Полякову и Андрея Данилко, когда показала свое настоящее лицо
Как пишет Politeka.net, шоу "Маска" - популярный украинский проект, в котором Андрей Данилко, Оля Полякова, Настя Каменских, Дзидзьо и Олег Винник пытаются отгадать персонажей, которые спрятаны под загадочными образами. В новом выпуске стало известно, кто прятался под маской "чайного цветка". Момент раскрытия маски опубликовали на официальной страничке проекта.
На видео "Чайный цветок" сняла маску, под которой пряталась Катя Павленко.
"Мы о ней даже не подумали", - прокомментировала Полякова.
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"Она вообще не похоже спела", - сказал Данилко.
"Фантастика! Под маской загадочного Чайного цветка была солистка группы Go_A, Катя Павленко", - было написано под видео.
Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"Это очень неожиданно!!! Спасибо за этот невероятный сюрприз!", "Катя это одна из самых скромных, и человечных людей на нашей эстраде", "Угадала", "Я так и знала".
Напомним, Каменских покрасовалась в коротком платье на шоу "Маска", в сети отреагировали
А еще Politeka писала, что в Чайном цветке на шоу "Маска" разглядели солистку "Go_A"
Также Politeka сообщала, что ведущий "Маски" Остапчук поиздевался над женой, это попало на видео