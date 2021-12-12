У шоу "Маска" здивували глядачів, розкривши особистість героя - Горили, користувачі Мережі стали шукати підступ, висуваючи свої версії, хто насправді був у костюмі.

На шоу "Маска" глядачі разом із зірковими детективами - Олегом Винником, Дзідзьо, Андрієм Данилком, Олею Поляковою і Настею Каменських - намагаються розгадати, хто ховається в тому чи іншому костюмі, передає Politeka.net.

У суботньому випуску була розкрита особистість героїні - Горили, під маскою ховалася співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк).

Хоча зірка зізналася, що їй було важко дихати і пересуватися в костюмі, все ж вона не шкодує про участь.

У мережі стали шукати підступ, на думку деяких глядачів співачку підмінили, адже раніше її голос говорив, що під маскою ховається Джамала або Гайтана.

"Таке відчуття, що замінили Джамалу TAYANNA... вона не заспіває так, як в перших ефірах, чути ж було Джамалу, її голос не заховати ніяк, я не знаю як так можливо", "А як же підказки, які були для Горили кілька програм? Фото з мулаткою, Євробачення? 2012 рік? Лорін?? Це все не для Гайтани, яка сто відсотків спочатку була в цій масці", "там точно була Гайтана, потім поміняли", - написали користувачі Мережі.

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