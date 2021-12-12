В шоу "Маска" удивили зрителей, раскрыв личность героя - Гориллы, пользователи Сети стали искать подвох, выдвигая свои версии, кто на самом деле был в костюме.

На шоу "Маска" зрители вместе со звездными детективами - Олегом Винником, Дзидзьо, Андреем Данилко, Олей Поляковой и Настей Каменских - пытаются разгадать, кто скрывается в том или ином костюме, передает Politeka.net.

В субботнем выпуске была раскрыта личность героини - Гориллы, под маской скрывалась певица TAYANNA (Татьяна Решетняк).

Хотя звезда призналась, что ей было тяжело дышать и передвигаться в костюме, все же она не жалеет об участии.

В Сети стали искать подвох, по мнению некоторых зрителей певицу подменили, ведь раньше ее голос говорил, что под маской скрывается Джамала или Гайтана.

"Такое чувство, что заменили Джамалу TAYANNA... она не споет так, как в первых эфирах, слышно же было Джамалу, ее голос не спрятать никак, я не знаю как так возможно", "А как же подсказки, которые были для Гориллы несколько программ? Фото с мулаткой, Евровидение? 2012 год? Лорин?? Это все не для Гайтаны, которая сто процентов сначала была в этой Маске", "Там точно была Гайтана, затем поменяли", - написали пользователи Сети.

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