Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук, который ведет популярное шоу "Маска", поделился с поклонниками архивным видео со своего выступления на "Голосі країни".

Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram известный украинский телеведущий Владимир Остапчук поделился архивным видео со своего выступления на шоу "Голос країни" в 2020 году. Так, ведущий шоу "Маска" выступил перед Тиной Кароль, Даном Баланом, Настей Каменских и Потапом, а также перед Монатиком, зачитав рэп.

Так, Остапчук перепостил видео с Tik Tok, которое попало в рекомендации.

Напомним, что тогда Владимиру удалось развернуть кресло Тины Кароль, которая вышла на сцену и станцевала под исполнение телеведущего, а также Монатика и Насти Каменских с Потапом. Остапчук тогда решил не участвовать в "Голосі країні", его целью было подшутить над тренерами.

Он озвучил несколько шуток про Дана Балана, Потапа, Диму Монатика, Тину Кароль, а шоу "Голос країни" сравнил со школьным выпускным.

"Есть парочка, которая мутит уже несколько лет – это Юра и Катя, есть парочка, которая еще не определилась – это Тина и Дан, кто-то привел младшего брата, а физрук пришел с женой", – пошутил Остапчук.

"Дайте нормального ведущего! Где Горбунов? Пошел отсюда. Обожаю Остапчука, шутит плохо, но так хорош, что ему все прощают", - пошутил Потап.

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