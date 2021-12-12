Співачка Злата Огневич, яка була другою "Холостячкою" і розповіла про сумний результат своїх відносин з Андрієм Задворним, також відповіла про те, чи знайшла вона другу половинку.

У сльозах на шоу Огневич зізналася, що її просто кинули. Через місяць відносин Задворний кинув співачку прямо з порога, тільки приїхавши з відрядження. Він не став пояснюватися і розмовляти про це, а просто пішов.

Огневич, ридаючи, сказала, що правда була закохана і не помічала очевидних речей.

Після цього її підтримали багато різних людей і колег, тому вона пізно ввечері вирішила також розповісти, як у неї йдуть справи тепер. Після зйомок пост-шоу вона розповіла багато особистого і відповіла на питання.

"Хто зараз твоя друга половинка?",- запитали у Злати шанувальники.

"Мої хороші, я щиро вірю, що вам так хочеться побачити поруч зі мною люблячого чоловіка, але в даний момент я на тому етапі своєї трансформації, поки не готова до відносин зараз", - сказала Огневич.

Раніше під цікавим новим кадром в Instagram вона заговорила про автора, що зворушив її за душу:

"Є люди, які дуже глибоко зі мною резонують 😌 від спілкування з якими, нехай і через книги - я відчуваю легкість, немов все зайве змили водою і з'явилося світло. Багато світла загад Загадаю бажання познайомитися з цією дивовижною людиною 🙏 🏽 " - захопилася талантом одного автора Огневич.

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