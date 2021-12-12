Певица Злата Огневич, которая была второй "Холостячкой" и рассказала о печальном исходе своих отношений с Андреем Задворным, также ответила о том, нашла ли она вторую половинку.

В слезах на шоу Огневич призналась, что ее попросту бросили. Спустя месяц отношений Задворный бросил певицу прямо с порога, только приехав с командировки. Он не стал объясняться и разговаривать об этом, а просто ушел.

Огневич, рыдая, сказала, что правда была влюбленна и не замечала очевидных вещей.

После этого ее поддержали много разных людей и коллег, поэтому она поздно вечером решила также рассказать, как у нее обстоят дела теперь. После съемок пост-шоу она рассказала много личного и ответила на вопросы.

"Кто сейчас твоя вторая половинка?", - спросили у Златы поклонники.

"Мои хорошие, я искренне верю, что вам так хочется увидеть рядом со мной любящего мужчину, но в данный момент я на том этапе своей трансформации, пока не готова к отношениям сейчас", - сказала Огневич.

Ранее под интересным новым кадром в Инстаграм она заговорила об авторе, что тронул ее за душу:

«Есть люди, которые очень глубоко со мной резонируют 😌 От общения с которыми, пусть и через книги- я чувствую лёгкость, словно всё лишнее смыли водой и появился СВЕТ. Много света 🌞 Загадаю желание познакомиться с этим удивительным человеком 🙏🏽» - восхитилась талантом одного автора Огневич.

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