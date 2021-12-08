Певица Злата Огневич, которая была второй "Холостячкой", рассказала, почему сделала выбор в сторону Андрея Задворного и почему не считает нужным оправдываться.

Злата Огневич разочаровала поклонников, которые смотрели финал проекта «Холостячки». Более того, ранее она заявляла требования к мужчинам, какими они должны быть, чтобы ей соответствовать, однако по итогу выбрала того, с кем меньше всего взаимодействовала.

Именно это разозлило сеть и теперь пользователи массово высмеивают Огневич, которая буквально разочаровала аудиторию своим поведением, которое уже прозвали нахальным.

В очередной раз Огневич решила рассказать, почему сделала такой выбор:

«Не могу не отреагировать на хейт и ваше возмущение. Я не могу и не хочу удовлетворять желание миллионов людей. Я сделала свой выбор, правильный он или нет – покажет время. Я открылась максимально вам. Я была собой и слушала сердце. Наверное, именно поэтому такая реакция на мой выбор.

Смотрите пост-шоу и увидите, что было после того, как выключили камеры. Спасибо всем, кто со мной и поддерживает».

Ранее Злата на новом сторис показала совет, который ей написала украинка:

"Злата, вы сначала выйдите замуж, родите ребенка, а потом станьте гуру в распределении времени. Вот тогда это будет квест, а пока вы свободная женщина, странно от вас слушать такие советы)".

"Это как раз тот случай, когда меня попрекают отсутствием детей, семьи, опыта, что вообще априори некорректно, кто не знает причин, почему у меня нет семьи и детей, да? Так вот, если бы вы знали мой график, то поверьте мне, ваша семья, дети и все заботы, которые с этим связаны. Они бы показались отдыхом на Мальдивах", - сказала Огневич.

Напомним, Злата Огневич и Задворный признались, что с ними случилось после "Холостячки"

А еще Politeka сообщала, что Огневич жестко пристыдили после общения с проигравшим финалистом "Холостячки"

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