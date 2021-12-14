Як передає Politeka.net, цього разу ввечері Злата вирішила розповісти, як вона живе тепер після фіналу і як складається її життя. Більш того, зірка підняла тему особистих відносин з екс-фіналістами проекту.
Як відомо, Андрій Задворний кинув співачку всього через місяць після шоу, причому навіть не став пояснюватися. На шоу він також пішов посеред ефіру, зухвало відмовившись говорити і телеведучому навіть довелося повертати його.
"Хотіли б продовжити спілкування з Романом Свечкоренко?» - запитують тому фанати, адже Злата залишилася одна.
"Підтримую дружні стосунки з екс-учасниками, після закінчення проекту ми також спілкуємося і з Ромой Свечкоренко на багато цікавих тем теж".
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«На якій стадії у вас відносини з Максом?",- також запитали у Злати.
«В даний момент ми з Максим друзі. І знаєте, немає напевно таких слів, щоб висловити мою подяку за ту підтримку, яку він мені надав в самий гіркий момент в моєму житті. Дуже ціную цю людину", - сказала Огневич.
Раніше, щоб уникнути більш різких коментарів, артистка поділилася кадрами з останньої зйомки.
"Життя-це Кабаре 🎥, як співала прекрасна Лайза Мінеллі! На створення цієї історії надихнув наш 3-й випуск #Холостячка2021, повністю присвячений кабаре, театру 🎭 і, звичайно ж, той самий вогненний танець у моєму виконанні " - пише Огневич під кадром.
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