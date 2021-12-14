Певица Злата Огневич, которая была второй "Холостячкой" и получила множество критики за выбор победителя проекта, высказалась о своей жизни после шоу.

Как передает Politeka.net, в этот раз вечером Злата решила рассказать, как она живет теперь после финала и как складывается ее жизнь. Более того, звезда подняла тему личных отношений с экс-финалистами проекта.

Как известно, Андрей Задворный бросил певицу всего через месяц после шоу, причем даже не стал объясняться. На шоу он также ушел посреди эфира, дерзко отказавшись говорить и телеведущему даже пришлось возвращать его.

«Хотели бы продолжить общение с Романом Свечкоренко?» - спрашивают поэтому фанаты, ведь Злата осталась одна.

«Поддерживаю дружеские отношения с экс-участниками, после окончания проекта мы также общаемся и с Ромой Свечкоренко на многие интересные темы тоже».

«На какой стадии у вас отношения с Максом?», - также спросили у Златы.

«В данный момент мы с Максимом друзья. И знаете, нет наверное таких слов, чтобы выразить мою благодарность за ту поддержку, которую он мне оказал в самый горький момент в моей жизни. Очень ценю этого человека», - сказала Огневич.

Ранее, чтобы избежать более резких комментариев, артистка поделилась кадрами с последней съемки.

«Жизнь- это Кабаре 🎥 , как пела прекрасная Лайза Минелли! На создание этой истории вдохновил наш 3-й выпуск #Холостячка2021 , полностью посвящённый кабаре, театру 🎭 И, конечно же, тот самый огненный танец в моём исполнении» - пишет Огневич под кадром.

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