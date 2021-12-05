Злата Огневич, которая недавно сказала "да" в финале проекта "Холостячка" Андрею Задворному, показала необычный образ, записав сторис Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является успешной отечественной певицей. Звезда участвовала в первом сезоне шоу "Маска", где заняла первое место. А в 2021 году решила стать участницей шоу "Холостячка". Среди всех красавчиков у Златы выбор пал на Андрея Задворного, чем была вызвана волна хейта от украинцев. Теперь Огневич решила записать новые сторис, показав новый образ и удивила видом.

На кадрах Злата была с пышными кудрявыми волосами. Такая прическа у Огневич была после того, как ей распустили афрокосички. Звезда сидела перед телефоном, впечатляя видом.

"Афровайб. Многие угадали - всего лишь час и... Готово!", - написала Огневич.

На прошлом сторис звезда даже попросила угадать, сколько времени заняла ее прическа.

"Сколько занимает расплетение афрокос?".

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