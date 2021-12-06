Украинская певица Злата Огневич, которая была героиней "Холостячки-2", рассказала, что произошло между ней и победителем Андреем Задворным.
Второй сезон шоу "Холостячка" завершился и сейчас все гадают, что же произошло с героями программы, передает Politeka.net.
В новом выпуске пост-шоу решили рассказать о судьбе некоторых героев программы. Как известно, Злата Огневич выбрала бизнесмена Андрея Задворного, однако судя по анонсу, который певица разместила в сторис Инстаграм, после шоу между влюбленными было не все так гладко.
"А потом это в какой-то момент просто исчезло", - произнес победитель шоу.
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"Почему они не могут вспоминать это без слез?", - говорится в анонсе.
Отметим, после финала шоу на Злату Огневич и Андрея Задворного вывалилось много негатива. Пользователи Сети активно критикуют выбор певицы, и высказывают свое недовольство бизнесмену.
Примечательно, создатели программы с помощью монтажа сделали иллюзию того, что победить должен другой участник - Дмитрий Шевченко.
Злата Огневич и Андрей Задворный в своих аккаунтах Инстаграм обратились к поклонникам шоу, удивившись полученному хейту.
Напомним, Злата Огневич в преддверии полуфинала «Холостячки» неожиданно появилась с Машуковским
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