Звезда рассказала все на одном из шоу

Украинская певица Злата Огневич, которая была героиней "Холостячки-2", рассказала, что произошло между ней и победителем Андреем Задворным.

Второй сезон шоу "Холостячка" завершился и сейчас все гадают, что же произошло с героями программы, передает Politeka.net.

В новом выпуске пост-шоу решили рассказать о судьбе некоторых героев программы. Как известно, Злата Огневич выбрала бизнесмена Андрея Задворного, однако судя по анонсу, который певица разместила в сторис Инстаграм, после шоу между влюбленными было не все так гладко.

"А потом это в какой-то момент просто исчезло", - произнес победитель шоу.

"Почему они не могут вспоминать это без слез?", - говорится в анонсе.

Отметим, после финала шоу на Злату Огневич и Андрея Задворного вывалилось много негатива. Пользователи Сети активно критикуют выбор певицы, и высказывают свое недовольство бизнесмену.

Примечательно, создатели программы с помощью монтажа сделали иллюзию того, что победить должен другой участник - Дмитрий Шевченко.

Злата Огневич и Андрей Задворный в своих аккаунтах Инстаграм обратились к поклонникам шоу, удивившись полученному хейту.

Напомним, Злата Огневич в преддверии полуфинала «Холостячки» неожиданно появилась с Машуковским

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