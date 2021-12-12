Відомий український хореограф, ведучий і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма розповів про операцію, мабуть, сильно переживаючи, а пізніше вийшов на зв'язок.
Влад Яма, як і багато зірок, ретельно стежить за своїм здоров'ям, пише Politeka.net. У своєму Instagram артист показує, як займається спортом, але, а в цей раз вирішив розповісти про операцію, яка його чекала.
Влад Яма позував у машині, зробивши знімок для сторіс.
"Їду до стоматолога. Має бути операція. Обіцяють, що не відчують", - написав хореограф, мабуть, переживаючи.
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А пізніше Влад Яма вийшов на зв'язок, опублікувавши фото з пластиром на руці: "Живий", - написав він.
Яку саме операцію, танцюрист зробив, він вирішив промовчати.
Зазначимо, в одному з інтерв'ю Влад Яма розповів, що намагається не пропускати тренувань, тому займається, де б не знаходився. Ранкова пробіжка натщесерце - це обов'язковий ритуал, якому він приділяє по 40-50 хвилин, далі він снідає і займається справами. Влад зізнався, що любить споживати всі каші, крім перлової. Віддає перевагу кіноа, гречці і рису.
Артист став займатися з тренером в залі, коли зрозумів, що занадто худий.
"Подивився в дзеркало і побачив там тільки ребра. Мені здалося, що для чоловіка – це неправильно", - розповів хореограф.
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