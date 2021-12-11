Известный хореограф и танцор Влад Яма, который является судьей в шоу "Танці з зірками", после семейного праздника готовится к операции.

Как передает Politeka.net, Влад Яма является популярным танцором и хореографом. Он прославился своим участием на шоу "Танці з зірками", после чего стал судьей этого проекта. Сам танцор начинал с балета Елены Коляденко, в котором смог проявить свой талант. Также у хореографа есть жена - Лилия.

Так, на этот раз хореограф опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Влад Яма показал своего 6-летнего сына Леона. Недавно артист отмечал семейный праздник - День Рождения сына, и решил поздравить его также в социальной сети и показать его фото.

"Позавчера мы шумно отгуляли 6-летие этого красавчика(за красоту спасибо Лиле).



Не верится, но Ты уже почти школьник… Скоро будут яркие фотки с праздника, а пока просто скажу: Леон, до слёз Тебя люблю.



Мы с мамой сделаем всё и даже больше, чтобы Ты был счастлив, сынок!", — поздравил сына Влад Яма.

Однако, не всё так гладко. После праздника хореограф отправился к стоматологу, и ему предстоит операция.

"Еду к стоматологу. Предстоит операция. Обещают, что не почувствую", — рассказал Влад Яма.

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