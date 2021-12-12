Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка почала активно брати участь у різних зйомках перед святкуванням Нового року, вразила знімками з заходу.

Кожен раз, коли телеведуча Катя Осадча знімається на шоу з різними знаменитостями і запитує у них багато особистого, нерідко вона стикається з різними коментарями з критикою. Справа в тому, що користувачі завжди знаходять привід для невдоволення.

Цього разу причиною бурхливої реакції стали знімки зі святкування дня народження. Причому в мережі почали міркувати про недоречність свята під час карантину.

"День народження харківського бізнесмена Олександра Ярославського тільки в "Світському житті"! Хто і як вітали іменинника - вже завтра» - сказано в описі під кадрами з Осадчої.

Ось що пишуть в мережі, багато хто також позитивно відреагував на кадри:

"Які красиві!; А навіщо це нам?; Відписка🤮; Ну природно; хто ці люди?; Круто🔥 особливо цікаво і приємно дивитися харків'янам💙 💛; красива дочка і внучки; закривайте свою передачку! Нехай Осадча йде в декрет, бо не випуск, так сповнений АбсУрд; капець в країні війна, епідемія, а вони жирують, ще й показують по ТБ; Все з щепленнями? 😂 ; Нам, нищебродам показуєте, як бенкетують олігархи і "зірки" України. Дааа.. Нам тільки з екранів телевізора на таке життя дивитися".

Раніше ведучими програми "Світське життя" вже побували співачки Світлана Тарабарова, Настя Каменських, Наталія Могилевська, Олександра Зарицька, ведучі Людмила Барбір, Тимур Мірошниченко, спортсменка Анна Різатдінова, епатажний співак Melovin.

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Нагадаємо, що Осадча розповіла про силу свого імені: "ще не зустрічала Кать, які б не були активними...".

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