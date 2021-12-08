Відома телеведуча Катя Осадча в бекстейдж-шоу розповіла, чому більше не повернеться на паркет "Танців з зірками".

Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча Катя Осадча, яка стала ведучою балкону у фіналі "Танців з зірками" розповіла, чому сама більше не повернеться на паркет головного танцювального шоу країни. Про все це телезірка зізналася в бекстейдж-шоу, відео якого розмістили на ютуб-каналі програми.

Так, ведуча пригадала Каті, як вона у 2009 році сама була учасницею "Танців з зірками". На це телезірка впевнено заявила, що більше не повернеться в шоу, як учасниця, тому що це дуже складно.

"Я завжди кажу, що ті, хто брав участь у танцювальних проектах, вони швидше за все, ніколи більше не повертаються. Або це Наталія Могилевська", - каже Котити.

Вона додала, що це надзвичайно складно, а дивлячись на все це не можна зрозуміти, як важко це всередині.

Крім того, Осадча розповіла, що захоплюється всіма учасниками "Танців з зірками", тому що це дуже складно кожного разу показувати новий танець, тренуватися, отримувати травми і переступати себе.

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