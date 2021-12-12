Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая начала активно принимать участие в различных съемках перед празднованием Нового года, впечатлила снимками с мероприятия.

Каждый раз, когда телеведущая Катя Осадчая снимается на шоу с разными знаменитостями и спрашивает у них много личного, нередко она сталкивается с разными комментариями с критикой. Дело в том, что пользователи всегда находят повод для недовольства.

В этот раз причиной бурной реакции стали снимки с празднования дня рождения. Причем в сети начали рассуждать о неуместности праздника во время карантина.

«День рождения харьковского бизнесмена Александра Ярославского только в «Светской жизни»! Кто и как приветствовали именинника – уже завтра» - сказано в описании под кадрами с Осадчей.

Вот что пишут в сети, многие также положительно отреагировали на кадры:

«Какие красивые!; А зачем это нам?; Отписка🤮; Ну естественно; Кто эти люди?; Круто🔥 особенно интересно и приятно смотреть харьковчанам 💙💛; Красивая дочь и внучки; Закрывайте свою передачку! Пусть Осадча идет в декрет, потому что не выпуск, так полон АбсУрд; Капец в стране война, эпидемия, а они жируют, еще и показывают по тв; Все с прививками? 😂; Нам, нищебродам показываете, как пируют олигархи и "звезды" Украины. Дааа.. Нам только с экранов телевизора на такую ​​жизнь смотреть».

Ранее ведущими программы "Світське життя" уже побывали певицы Светлана Тарабарова, Настя Каменских, Наталья Могилевская, Александра Зарицкая, ведущие Людмила Барбир, Тимур Мирошниченко, спортсменка Анна Ризатдинова, эпатажный певец Melovin.

Ранее Politeka писала, что Осадчая больше никогда не выйдет на паркет "Танців з зірками": выяснилась причина.

Напомним, что Осадчая рассказала о силе своего имени: "Еще не встречала Кать, которые бы не были активными...".

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