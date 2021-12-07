Відома українська ведуча Катерина Осадча емоційно звернулася на своїй сторінці в Instagram до своїх тезок з нагоди їхнього спільного свята.

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася зворушливим постом з нагоди свого Дня Ангела.

"Катюші, з Днем Ангела. Нехай ангел береже від усіх негараздів. А ім'я дає ту силу, яка в ньому закладена, адже я ще не зустрічала Кать, які б не були активними, дієвими з жагою самореалізації. Моя хрещениця Катерина саме така, а ще Катя, яка вирішила народитися під час нашого вечора Прем'єр і їй нещодавно виповнилося два рочки, красуня росте, вітаю вас дівчинки Катерини", - написала ведуча.

Осадча також поділилася знімками, зробленими під відкритим небом. Судячи з усього, позувала ведуча десь поруч зі своїм особняком. На ній був простий і комфортний сірий костюм. Природний макіяж і розпущене волосся зробили образ Осадчої ще більш натуральним.

Колега Осадчої Леся Нікітюк, а також дизайнер Андре Тан привітали ведучу.

Шанувальники також відреагували на її пост.

"Щирі вітання. Нехай ваш ангел хранитель завжди вас оберігає", "Красуня Катя Осадча. З іменинами! Здоров'я любові і процвітання! Нехай все у вас буде добре", "улюблена наша Катенька вітаємо з Днем Ангела будь завжди красивою щасливою талановитої Юрі привіт", - пишуть люди.

Нагадаємо, Юлія Саніна зізналася Осадчій, що готується знову надіти весільну сукню.

Як повідомляла Politeka, Катя Осадча та суддя "Співають всі" Приходько вийшли у світ у схожих образах.

Також Politeka писала, що Осадча без макіяжу і з мішками під очима поскаржилася на вихідні.