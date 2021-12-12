Відома українська ведуча Катерина Осадча влаштувала разом з "Холостячкою" Ксенією Мішиною цікаве інтерв'ю прямо біля басейну під час спекотної відпустки в Абу-Дабі.

Катя Осадча вирішила поспілкуватися у відпустці з Ксенією Мішиной, причому їх вечірній похід до басейну в маленьких купальниках і топіках з строкатими нарядами не залишився непоміченим. Також привернули увагу до Осадчої і Мішиної їх фігури.

"Актриса Ксенія Мішина зустрілася зі» світським життям" на відпочинку в Абу-Дабі! Заглянемо в гардеробну і холодильник холостячки, сходимо разом в спа і, звичайно, поговоримо про чоловіків 😉❤️» - сказано в підписі в Instagram під кадрами.

Шанувальники оцінили знімки по-своєму, навіть не обійшлося без критики:

"Закохані в образ Каті!🤍 ; Ноги😍Катя👏 😍; Красуні!!! 😍 ; Яка Катерина красуня ждем; чекаємо 😍 У Абу-Дабі дозволений такий дрес-код?; Взагалі не цікаво...; Цікаво, нарешті розповість що ж у них з Еллертом сталося? Рівно рік тому давали Осодчей інтерв'ю, які вони щасливі закохані; Катя красуня а Ксю такі го*ноди начепила, жах».

Також Осадча також поділилася знімками, зробленими під відкритим небом. Судячи з усього, позувала ведуча десь поруч зі своїм особняком. На ній був простий і комфортний сірий костюм. Природний макіяж і розпущене волосся зробили образ Осадчої ще більш натуральним.

Нагадавши, Юлія Саніна зізналася Осадчій, що готується знову надіти весільну сукню.

Як повідомляла Politeka, Катя Осадча та суддя "Співають всі" Приходько вийшли у світ у схожих образах.

Також Politeka писала, що Осадча без макіяжу і з мішками під очима поскаржилася на вихідні.