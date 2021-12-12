Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая устроила вместе с "Холостячкой" Ксенией Мишиной интересное интервью прямо у бассейна во время жаркого отпуска в Абу-Даби.

Катя Осадчая решила пообщаться в отпуске с Ксенией Мишиной, причем их вечерний поход к бассейну в маленьких купальниках и топиках с пестрыми нарядами не остался незамеченным. Также привлекли внимание к Осадчей и Мишиной их фигуры.

«Актриса Ксения Мишина встретилась со «Светской жизнью» на отдыхе в Абу-Даби! Заглянем в гардеробную и холодильник холостячки, сходим вместе в спа и, конечно, поговорим о мужчинах 😉❤️» - сказано в подписи в Инстаграм под кадрами.

Поклонники оценили снимки по-своему, даже не обошлось без критики:

«Влюблены в образ Кати!🤍; Ноги😍Катя 👏😍; Красотки!!! 😍; Какая Екатерина красавица😍😍; ждем 😍У Абу-даби разрешен такой дресс-код?; Вообще не интересно...; Интересно, наконец-то расскажет что же у них с Эллертом произошло? Ровно год назад давали Осодчей интервью, какие они счастливые влюбленные; Катя красавица а Ксю такие го*ноды нацепила, жуть».

Также Осадчая также поделилась снимками, сделанными под открытым небом. Судя по всему, позировала ведущая где-то рядом со своим особняком. На ней был простой и комфортный серый костюм. Естественный макияж и распущенные волосы сделали образ Осадчей еще более натуральным.

Напомним, Юлия Санина призналась Осадчей, что готовится снова надеть свадебное платье.

Как сообщала Politeka, Катя Осадчая и судья "Співають всі" Приходько вышли в свет в похожих образах.

Также Politeka писала, что Осадчая без макияжа и с мешками под глазами пожаловалась на выходные.