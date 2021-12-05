Телеведущая Катя Осадчая, которая роли в середине августа третьего ребенка, показала себя и рассказала о рабочем графике.

Как пишет Politeka, Катя Осадчая является популярной отечественной звездой, которая 19 августа родила третьего сына Даниила от мужа Юрия Горбунова. Практически сразу звезда вернулась к работе, а уже в сентябре отправилась в первую командировку. Сейчас малышу 3 полных месяца и Осадчая восхищается, как быстро растет мальчик. При этом Катя не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом сторис Катя была в белом халатике, снимая себя на телефон. Звезды была совсем без мейкапа и с синяками под глазами. Осадчая взглянула в камеру, легко улыбнувшись для фото.

"Когда у всех выходные, у нас работа. А в понедельник выходной. Все не как у людей", - написала Осадчая под фотографией, которую разместила в сторис Инстаграм.

Напомним, Осадчая заинтриговала видом вместе с победителем "Танців з зірками" Логаем и Эктором Хименес-Браво

А еще Politeka писала, что муж Осадчей Горбунов показал, как наслаждается выходным с четырехлетним сыном

Также Politeka сообщала, что Осадчая озадачила внешним видом рядом с "раздетой" Юлией Саниной и ее семьей



