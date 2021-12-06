Известные украинские телеведущая Катя Осадчая и певица Анастасия Приходько побывали на презентации специального номера журнала "Viva!", который посвящен женщинам.

Как пишет Politeka.net, на официальной странице журнала "Viva!" в Instagram рассказали о презентации специального номера "Connecting Women", который посвящен женщинам и женской синергии. Так, на событии побывали известные украинские женщины, в том числе и популярная телеведущая Катя Осадчая и одна из ста судей шоу "Співають всі", певица Анастасия Приходько.

"Послушать хорошую музыку и выступления именитых спикеров на ивент-презентации Viva! Connecting Women пришли звезды шоу-бизнеса и друзья издания", - написали на странице.

Как видим, для презентации Приходько и Осадчая выбрали похожие образы. Так, певица надела белые брюки на высокой талии, черный топ и черный пиджак, а ведущая "Світського життя" наоборот была в черных брюках и белом пиджаке, а образ уже традиционно дополнила шляпкой черного цвета.

В комментариях участники события поблагодарили журнал за организацию, но были и такие, кому не понравились приглашенные звезды.

"Без обид дорогой журнал: пришли те о ком из-за ковида забыли ну и Осадчую пригласили", - написали в сети.

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